Завтра в Украине кратковременные дожди

24 марта в Украине согласно прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность. Без осадков, только в северных и восточных областях утром и днем местами возможный небольшой дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Температура ночью 0-5° тепла, в восточной части 1-6° мороза; днем 8-13° тепла, в южной части и на Закарпатье местами 14-18°, в Сумской области 1-6° тепла.

В Киевской области сохранится переменная облачность, ночью без осадков. Утром и днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 0-5° тепла, днем 8-13°. По городу Киеву температура ночью 1-3° тепла, днем 8-10°.