Главный нарколог Одессы распространял наркотики?

Пока одни пытаются бороться с наркоманией, другие активно зарабатывают на проблеме. Нередко, этим промышляют и сами доктора, которые распродают сильнодействующие лекарства. Так, в Одессе задержали главного нарколога. Его подозревают в незаконном хранении и распространении наркотиков. Кроме доктора, под стражу взяли еще нескольких его коллег.

У нас привыкли крутится, кто как может. Например, сантехник приторговывает прокладками для крана, как герой известного фильма «Афоня». С заводов выносят металлолом, а доктора, в свою очередь, могут прикарманить государственный спирт. Но главного нарколога Одессы подозревают в более серьезном преступлении. Правоохранители считают, что доктор мог приторговывать подотчетными препаратами.

- Мы получили соответствующую оперативную информацию, и решили ее проверить. Провели обыски и осмотры кабинетов наркодиспансера, где и были обнаружены наркотические вещества, которые хранились с нарушениями, - объясняет начальник Малиновского РУ ГУВД в Одесской области Николай Пищанский.

Результатом проверок стало задержание главного нарколога города Игоря Подоляна. Кроме того, правоохранители взяли под стражу еще нескольких его коллег и координатора международного Альянса по ВИЧ-СПИД в Одессе Татьяну Афанасиади. Но ее почти сразу отпустили. А в отношении нарколога и его коллег за четыре дня милиционеры возбудили три уголовных дела.

- Выпустили по состоянию здоровья, кроме того, у меня ничего не нашли. Половина тех, кто ходит в диспансер, сотрудничает с милицией, и если бы кто-то продавал препараты, думаю об этом знали бы уже давно. Я считаю, что идёт саботаж программы заместительной терапии, - утверждает Татьяна Афанасиади.

Кроме того, правоохранители изъяли в учреждении картотеку и заместительный препарат «Метадон». Именно это и вызвало большой ажиотаж среди посетителей диспансера, которые уже готовятся к акциям протеста.

Люди говорят, что без «Метадона» они долго не протянут. У Игоря Ольхового четвертая стадия СПИДа, и препарат ему нужен, как воздух. Мужчина утверждает, лекарство дает обезболивающий эффект, а без него жизнь превращается в ад. Другие пациенты считают, что если не получат препарат в ближайшее время, то у больных начнут отказывать легкие и они умрут.

- Для чего они людей мучают? Через пару дней половина из тех, кто нуждается в таблетках уже не придёт. Они просто умрут, станут отказывать лёгкие. Если хотят, пусть задержат того врача, но людей отпустите, дайте им то, что положено, - сетует бывший наркоман Алексей.

В итоге правоохранители разрешили выдать страждущим «Метадон». Но не из арестованной партии.

- Я слышала, что дозировку дают меньше, потому что препарата не хватает. Видела, как люди даже с родителями приходили, потому что температура под 40, кто-то уже не может дойти самостоятельно. То есть, те дни, когда люди не получали препарат, уже дали о себе знать, - говорит Татьяна Афанасиади.

Недавно нарколога уже освободили из-под стражи, но обвинения не сняли. Под арестом остается главная медсестра диспансера. У милиционеров свой взгляд на бунт пациентов клиники. Правоохранители считают, что эта акция спланирована руководством больницы. Поэтому добавляют – если вина доктора будет доказана, он сядет за решетку.

kriminal.tv