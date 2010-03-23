Диета 102-летнего долгожителя

«Вообще-то Господь запретил мне раскрывать секреты долголетия, - хитро щурится 102-летний житель ЮАР Пит Шольц. - Но так и быть, вам я скажу: все дело в милипапе (каша из кукурузной муки). Чеснок я обычно поглощаю целыми головками. А лучшее лекарство - стаканчик мампура (бренди домашнего приготовления)».

Старина Пит, как его прозвали соседи по городку Зируст на западе ЮАР, отличается хорошим чувством юмора, что, скорее всего, тоже важное слагаемое долголетия, передает «Newsru.com».

Это помогло ему бодро прошагать по долгой и нелегкой жизни, до сих пор обходясь без инвалидного кресла. Он сторонится таблеток.

Помогает старая армейская закалка: Шольц хорошо знал самого знаменитого южноафриканского военного, фельдмаршала Яна Сматса, стоял на часах у его полевой палатки во время Второй мировой войны.

Да и в детстве Питу приходилось вовсе не сладко - у отца на ферме он приглядывал за страусами, круглый год ходил в рубашке с короткими рукавами и в шортах, даже в мороз.

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