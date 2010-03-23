О чем сигналят вкусовые пристрастия

Врачи твердят: организм лучше знает, что ему необходимо. Жаль только, нам не всегда хватает внимательности и знаний для расшифровки этих посланий. А не мешало бы прислушаться к себе и попытаться понять, почему мы выбирает те или иные продукты.

- Резкое изменение вкусовых пристрастий, острое и постоянное желание каких-либо продуктов может сигналить о различных неполадках в организме, - отмечает Ирина Тимофеенко. - Если вас вдруг потянуло на кислое, то это может говорить о пониженной кислотности желудка. Такое частенько бывает при гастритах с недостаточной секреторной функцией. Любовь к жгучим блюдам может сигналить о том, что у вас «ленивый» желудок, который медленно переваривает пищу. Чтобы справиться с нагрузкой, ему нужен стиму. А что может быть лучше перца? Сделайте гастроскопию и проверьте, все ли в порядке. Хотя потребность в остреньком может также говорить об увеличении количества «плохого» холестерина.

Страсть к сладенькому свидетельствует о стрессе и чрезмерных нагрузках. Дело в том, что глюкоза участвует в выработке гормона стресса - адреналина. Потому при нервном и умственном перенапряжении сахар расходуется быстрее и организм постоянно требует все новые порции. В такой ситуации лучше ограничиться черным шоколадом и подумать, как изменить свою жизнь, чтобы меньше нервничать.

Любите щедро присолить еду? Возможно, у вас проблемы с мочеполовой системой: - цистит, простатит, воспаление придатков и т. д. Загляните к доктору.

kp.ua