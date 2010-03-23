Куда делись подопытные женщины?

Исследователи лекарств пожаловались на нехватку подопытных женщин.

Американские ученые выяснили, что в большинстве клинических исследований наблюдается гендерный дисбаланс с преобладанием участников мужского пола, сообщает Nature. Причем эта тенденция характерна как для исследований на животных, так и для испытаний с участием людей.

Биолог из Университета Калифорнии в Беркли (University of California, Berkeley) Ирвинг Цукер (Irving Zucker) проанализировал публикации в 42 научных изданиях. По данным исследования, статьи в 8 из 10 рассмотренных областей науки описывают исследования с преобладающим количеством участников мужского пола. При этом зачастую пол испытуемых вообще не учитывался при обработке данных.

Цукер также выяснил, что в двух научных журналах количество исследований на животных, в которых использовались только мужские особи, за последние сто лет увеличилось. По мнению ученого, исследователи предпочитают не использовать самок из-за того, что гормональная активность, связанная с их менструальным циклом, может повлиять на результаты работы.

Недостаток участниц женского пола наблюдается даже при клинических испытаниях лекарств, предназначенных для лечения болезней, которые чаще поражают женщин, например, хронических болей, депрессии или аутоиммунных заболеваний. Гендерный дисбаланс участников наиболее характерен для исследований в области неврологии, где соотношение мужчин и женщин составляет в среднем 5,5 к 1.

Преобладание участников-мужчин зачастую не позволяет надзорным органам подтвердить результаты клинических испытаний лекарств, так как побочные эффекты препаратов в некоторых случаях проявляются лишь у женщин.

По мнению ученых, научные журналы должны требовать от авторов статей в обязательном порядке указывать пол участников исследования. Спонсоры научных исследований также могут повлиять на гендерный состав испытуемых, изменив требования, предъявляемые к соискателям грантов.

medportal.ru