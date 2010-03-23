"Актёрская" диета для быстрого похудения

Следующая диета называется «актерская». Длится она четыре дня. Вы не едите ничего, кроме риса, и не пьете ничего, кроме томатного сока. Рис варится без добавления соли или сахара. Хотя калорийность риса нельзя назвать низкой, но сваренный без добавления соли или сахара он имеет неприятный вкус, и употребление данного продукта в большом количестве представляется очень затруднительным. А вот в последний, четвертый, день диеты, в течение дня вы выпиваете бутылку вина. Одно из самых приятных окончаний диеты.

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