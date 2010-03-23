Модные сапоги вредны для здоровья

Модные сапоги "угги" /из овчины/ представляют вред для здоровья девушек, поскольку они не обеспечивают необходимую поддержку стопы. Об этом сообщается в британской газете "Дейли телеграф".

Родиной сапог из овчины принято считать Австралию, здесь они появились еще аж в X1X веке. Именно отсюда началась история этой обуви. В дальнейшем ее использовали в лыжном спорте. Их популярность возросла в результате Первой и Второй мировых войн, где они были популярны у авиаторов из-за необходимости держать ноги тёплыми в негерметичных самолетах на больших высотах. Начиная с 1960-х, "угги" пользовались спросом среди сёрферов и спортивных пловцов для сохранения ног тёплыми на суше. В наше время овчинные сапоги стали предметом моды.

Но ортопеды и подиатры /занимающиеся лечением стопы/ считают, что эти сапоги, популярные среди молодежи, приводят к увеличению количества людей /особенно девушек/, страдающих от болей в области колен и стоп.

Глава британского Института остеопатической медицины доктор Ян Дрисдаль сообщил, что "из-за обеспечения низкого уровня поддержки стопы изнутри, существует вероятность возникновения болей и в других местах, а именно в лодыжках, коленях, бедрах и даже спине". "Эти сапоги не предназначены для повседневной носки. Далеко не всегда новые фешенебельные вещи благоприятно сказываются на здоровье, - сказал он. - Эта проблема может прогрессировать в подростковом возрасте, так как именно в это время кости достаточно пластичные и гибкие и, если они будут развиваться не так как обычно, тогда скелет деформируется".

Консультант ортопедической хирургии Майк О`Нейл подчеркивает, что "из- за подошвы подвержена изменению стопа". Лодыжка находится в неправильном положении, в результате бедренная кость также меняет свое местоположение, что влияет на тазовый пояс - в конечном итоге это приводит к проблемам со спиной.

ami-tass.ru