На каждого жителя Николаевщины - по 20 кг выбросов

В Николаевской области в 2009 году на каждого жителя пришлось по 20 кг выбросов вредных веществ.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Николаевской области.

В целом в 2009 году вредные выбросы в воздушный бассейн Николаевской области осуществляли 319 предприятий и организаций. На протяжении года от их стационарных источников в атмосферу поступило 24,4 тыс. тонн вредных веществ, что на 1,3 тыс. тонн (на 5%) меньше, чем в 2008 году.

Кроме того, в воздух попало 2,1 млн. тонн диоксида углерода, который оказывает парниковое действие.

Плотность выбросов из расчета на квадратный километр территории области составила 994 кг (1048 кг – в 2008 году). Самой большей антропогенной нагрузке подверглась атмосфера городов Николаева и Вознесенска, где плотность выбросов на один квадратный километр территории превысила среднеобластной показатель соответственно в 35 и 10 раз.

В среднем одним предприятием области было выброшено 76,6 тонн вредных веществ, что на 0,4% больше уровня предыдущего года.

Основными загрязнителями окружающей среды области были предприятия перерабатывающей промышленности (55% выброшенных вредных веществ от общего объема) и транспорта (20%).