Родинки - предсказатели судьбы

Родинки, обычно, украшают людей, если не являются чрезмерно большими или частыми. Издавна по расположению родинок на теле читали будущее человека. Имея определённый опыт, вы тоже можете попробовать угадать, что судьбой вам предначертано!

Родинки на лице. Если родина расположена у внешней стороны глаза, это говорит о спокойном характере, а также – такие родинки встречаются у самоуверенных людей. С правой стороны от внешнего уголка глаза – признак счастья и вероятность раннего брака. С левой стороны – трудная семейная жизнь.

Родинки на груди. Родинка с правой стороны указывает на интересные повороты в вашей жизни, с левой – у мужчин признак счастья, у женщин признак неугомонного темперамента и скрытой внутренней энергии, которую, иногда, нужно сдерживать!

Родинки на спине. Встречаются у честных и благородных людей, но в то же время – у высокомерных и самолюбивых! Чем ниже расположена родинка, тем больше этот человек потакает своим слабостям.

Родинке на руке. Родинки на правой руке предсказывают удачу в делах, на левой – материальные затруднения.

Родинки на кисти. Такие родинки редко встречаются, и они свойственны людям, имеющим какие-то таланты, ведущие их к успеху.

Родинки на бёдрах, ягодицах. Предсказывают несколько детей, внуков, здоровое, крепкое потомство.

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