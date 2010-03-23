В Китае сумасшедший убил 8 школьников

На юго-востоке Китая, в провинции Фуцзянь в одной из школ мужчина ножом убил восьмерых и ранил пятерых детей, передает Радио «Свобода».

Нападение произошло рано утром около школы, когда дети шли на занятия. Мужчина, имя которого не называется, задержан полицией.

По данным следствия, убийцей оказался бывший врач местной больницы, уволенный после того, как ему диагностировали душевное помешательство.

Свидетели сообщили полиции, что задержанный собирался покончить с собой, но заявил, что не намерен уходить из жизни в одиночестве.