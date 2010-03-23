Киевская поликлиника отказывается от главврача

Трудовой коллектив детской стоматологической поликлиники в Днепровском районе Киева требует от городских властей отменить решение о назначении Натальи ШАПКИ на должность главного врача поликлиники.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили на пресс-конференции в Киеве представители трудового коллектива медучрежденния, в частности, начальник медицинской части стоматологической поликлиники Днепровского района г.Киева Андрей КОЧУК, председатель профсоюзного комитета стоматологической поликлиники Ирина НЕЧИТАЙЛОВА и врач Олег ДИДЫК.

Как отметила И.НЕЧИТАЙЛОВА, с приходом на должность Н.ШАПКИ в поликлинике начали задерживать выплату зарплаты, сокращать бюджетные ставки. Но вместе с тем новый руководитель начала делать в кабинетах руководителей медучреждения дорогостоящие ремонты и выплатила себе премию.

«Год поликлиника закончила с большими долгами. Вследствие руководства Натальи Владимировны у нас были долги на конец года», - подчеркнула И.НЕЧИТАЙЛОВА.

Она заявила, что трудовой коллектив возмущен отношением Н.ШАПКИ к работникам медучреждения, а также отношением киевских властей.

«Нас не слышат. Поэтому мы пытаемся обратиться к общественности, призвать внимание общественности. Потому что в нашем районе это все пытаются замалчиваться. Может это связано с родственными связями Натальи Владимировны…», - сказала И.НЕЧИТАЙЛОВА.

Представляющий интересы медиков юрист Александр СЛИСАРЕНКО сообщил, что проблема в поликлинике возникла из-за того, что согласно уставу медучреждения, который не изменялся с 2002 г., главврач назначается непосредственно трудовым коллективом поликлиники, и таким образом была назначена и.о. главврача Людмила ИГНАТЕНКО. В то же время, три месяца назад стало известно о назначении Н.ШАПКИ на должность нового главврача детской стоматполиклиники Днепровского района. Она была назначена приказом недавно созданного Территориального медицинского объединения, которому подчинена поликлиника. Таким образом, на сегодня оба главврача якобы легитимны из-за неувязки в нормативных актах. Эта ситуация рассматривается в судах. Но, в то же время, Н.ШАПКА уже дважды пыталась осуществить силовой захват кабинета главврача и имеет дубликат печати медучреждения. Из-за существующего конфликта счета предприятия заблокированы, и врачи не могут продолжать нормально работать, подчеркнул, в свою очередь, О.ДИДЫК.

«Ее цель (Н.ШАПКИ - УНИАН) - это аренда с продажей помещений. Потому что при ее руководстве трудовому коллективу был сказано освободить первый этаж, где находились комнаты для переодевания врачей. Теперь они переодеваются в раздевалках 4-5 кв. м. С расчета на 50-60 человек. Причем женщины и мужчины все вместе», - отметил врач.

А.КОЧУК добавил, что поликлиника является одной из самых крупных в столице, в ней работает 270 человек. Это два здания, расположенных на трех гектарах земли.

«Вопрос стоит не в поликлинике как таковой, чтоб она существовала и работала, а она работает больше 20 лет уже и приносит людям пользу – стоит вопрос в том, чтобы продать и перевести в частные руки», - убежден начальник медчасти поликлиники.

Как сообщал УНИАН, 18 марта 2001 г. Блок Виталия Кличко сообщил, что обратился в прокуратуру столицы с просьбой остановить действие приказа о назначении Н.ШАПКИ главным врачом детского отделения стоматологической поликлиники Днепровского района, которая находится по адресу ул. П. Запорожца, 20.

В сообщении Блока Кличко было сказано, что Н.ШАПКА является дочерью заместителя столичного мэра Владимира ГОЛОВАЧА.

Также в сообщении отмечалось, что коллектив поликлиники боится, что помещение медицинского учреждения со временем может оказаться в частных руках, и обвиняет Н.ШАПКУ в денежных поборах - якобы, у врачей даже вымогали деньги за право работать. Поэтому после профсоюзного собрания в начале февраля коллектив заставил Н.ШАПКУ покинуть кабинет главного врача, и Л.ИГНАТЕНКО вернулась к исполнению своих обязанностей.