На сегодня угроза подтопления существует в 13-ти областях Украины и г. Киеве. Об этом в интервью УНИАН сообщил министр Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ.

В частности, комментируя заявления некоторых экспертов, что в случае экстремального наводнения возможен прорыв дамбы Киевского моря, и отвечая на вопрос, на самом ли деле существует вероятность такой катастрофы, Н.ШУФРИЧ отметил: “Давайте будем откровенны, но вместе с тем не будем провоцировать никаких панических настроений. Действительно, в этом году количество снега и льда очень большое, наибольшее за последние 30 лет, но, по подсчетам, вода не будет такого уровня, как в 1979 году, и тем более, как в 1931 г.”. По словам министра, “осложнить ситуацию может большое количество осадков в ближайшие недели - дожди, которые спадут на снег, могут спровоцировать соответствующие процессы. Впрочем, мы надеемся, что будущий паводок будет контролироваться”.

Н.ШУФРИЧ отметил, что в проведении мероприятий для предотвращения наводнения МЧС ориентируется на прогнозы синоптиков, а согласно им ближайшие неделю-две не предусматривается такое количество осадков, которое составляло бы дополнительную угрозу. “И хотя природа имеет свои прихоти, мы готовы к любому развитию событий и разработали разные варианты реагирования в зависимости от уровня угрозы”, - сказал глава МЧС.

По словам Н.ШУФРИЧА, “сейчас наибольшая проблема – это прохождение льда из Киевского моря под столичными мостами. Уже принимаются соответствующие меры, которые должны сделать этот процесс менее опасным, а именно: в пятницу проведена беспрецедентная операция - поднятие на Киевское море двух ледоколов. Еще два ледокола находятся на дежурстве в акватории вблизи Киева. Остальные специальные теплоходы стоят на дежурстве по охране гидросооружений от больших глыб льда на Кременчугском, Каневском, Днепровском, Днепродзержинском и Каховском водохранилищах. Я думаю, что эти мероприятия позволят нам контролируемо пропускать лед”.

Кроме того, министр сообщил, что для подрыва льда созданы отряды пиротехников, а всего в операции обеспечения ледохода и минимизации последствий паводка задействованы свыше 21 тыс. спасателей. Только от МЧС сконцентрировано 650 плавсредств, 200 единиц инженерной техники, 3700 единиц насосного оборудования, 6 вертолетов, 3 самолета и 43 пункта жизнеобеспечения. В случае необходимости мы можем увеличивать это количество. Задействованы также подразделения МВД и Минобороны, сообщил Н.ШУФРИЧ.

“На вопрос известны ли места, которые оказались в зоне риска подтопления (как по Украине, так и отдельно по Киеву), сколько людей ориентировочно проживают в таких опасных участках и куда их будут эвакуировать и случае подтопления их домов? Предусмотрены ли на это средства и в каком объеме?”, Н.ШУФРИЧ отметил: “Безусловно, мы вряд ли сможем остановить воду там, где традиционно проходит повышение уровня воды. На сегодня угроза подтопления существует в 13-ти областях Украины и г. Киеве. Предметом особого внимания является Западная Украина, но по состоянию, которое мы наблюдаем сегодня, ситуация в Карпатах менее угрожающая, чем в Днепровском каскаде”.

Глава МЧС заверил: “Мы готовы к отселению людей и пропуску ледохода - органы местного самоуправления в координации с МЧС обеспечивают все меры для временного отселения, если такое будет необходимо”.