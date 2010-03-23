В Запорожье будут лечить сердце без оперирования

В Запорожье в городской клинической больнице экстренной и скорой помощи установлено оборудование стоимостью 300 тыс. евро, позволяющее лечить ишемическую болезнь сердца без хирургического вмешательства.

Как передает корреспондент УНИАН, на открытии операционной с новым оборудованием заместитель главврача больницы Юрий ГАЙВОРОНСКИЙ сообщил, что избежать хирургического вмешательства больным ишемической болезнью позволит имплантация коронарного стента, которую можно проводить на установленном оборудовании.

По его словам, данная операция настолько малотравматична, что проводится под местным обезболиванием, благодаря чему во время всей операции пациент находится в сознании и может сообщать о своем самочувствии и задерживать дыхание по просьбе врача.

Период реабилитации после операции занимает всего сутки.

"При отсутствии осложнений через день пациент выписывается из стационара. Ограничения снимаются, и человек возвращается к обычной жизни, лишь периодически наблюдаясь у врача по месту жительства", - сообщил Ю.ГАЙВОРОНСКИЙ.

Оборудование в запорожской городской клинической больнице экстренной и скорой помощи, по словам врачей, установлено за внебюджетные средства - деньги выделил один из частных медицинских центров.

Справка УНИАН. Согласно статистическим данным, в Украине ежегодно медиками фиксируется до 1000 крупных инфарктов на каждый 1 000 000 населения, при которых смертность составляет 10%. С учетом мелкоочаговых инфарктов и прединфарктных состояний, в год необходимо проведение до 2 тыс. стентирований.