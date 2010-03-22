Харьковскую область хотят сделать «территорией без ГМО»

Народный депутат Украины, Уполномоченный депутатского объединения «За Харьковщину!» Александр ФЕЛЬДМАН обратился к властям Харьковского региона с предложением закрепить за ним статус «территории без ГМО».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, А.ФЕЛЬДМАН, в частности, призывает местное руководство запретить выращивание ГМ-культур на землях Харьковской области, а также запретить использование генетически модифицированных ингредиентов в продуктах питания во всех государственных и муниципальных учреждениях города и области.

А.ФЕЛЬДМАН отмечает, что на территории Евросоюза «землями, свободными от ГМО», на сегодняшний день стали уже около 160 регионов, 3500 муниципалитетов и тысячи сельских хозяйств. На этом фоне, по словам депутата, многие транснациональные компании-производители ГМ-культур начали активно и без лишней «ненужной рекламы» входить на украинский рынок сельскохозяйственных культур, в том числе и в Харьковскую область.

Депутат подчеркнул, что отсутствие надлежащего контроля за рынком сельскохозяйственных генных технологий, недостаток информации о воздействии ГМО на флору, фауну и здоровье людей, а также высокая экономическая отдача от применения ГМО в агропромышленном комплексе приводят к постепенному вытеснению традиционного органического сельского хозяйства в Украине, неконтролируемым биоизменениям и разрушению естественных конкурентных преимуществ национального АПК.

А.ФЕЛЬДМАН убежден, Харьковская область должна стать первым в Украине «Биорегионом – территорией, свободной от ГМО», а не «свалкой отходов» генных технологий. По его словам, конкурентное преимущество Харьковского АПК должно быть основано на экологической и генетической чистоте производимой продукции, справедливом вознаграждении органических сельхозпроизводителей, формировании культуры потребления, «ориентированной на здоровье», защите добросовестного местного товаропроизводителя и защите здоровья людей.

С данным предложением А.ФЕЛЬДМАН обратился к председателю Харьковского областного совета Сергею ЧЕРНОВУ, новому губернатору Харьковской области Михаилу ДОБКИНУ, и.о. Харьковского городского головы и секретарю Харьковского горсовета Геннадию КЕРНЕСУ.

В сообщении также указывается, что среди европейских регионов, «официально объявивших себя свободными от ГМО», присутствуют: Италия - области Тоскана и Марке, муниципалитеты Трапани, Палермо, Калтаниссетта, Энна (Сицилия); Франция - Провинции Аквитания, Бретань; Австрия - Земли Зальцбург, Верхняя Австрия, Каринтия; Испания - Страна Басков; Великобритания – Уэльс; Греция - все 54 префектуры; Германия - земля Шлезвиг-Гольштейн, а также всего 11 600 фермерских хозяйства по всей стране (около четверти всей территории); Бельгия - 39 коммун Фламандского округа; Польша - с февраля 2006 года все 16 воеводств; Венгрия - 30 муниципалитетов; Румыния - 2 города (Нэсэуд, Шангеор-Бай) и 24 района северного уезда Бистрица-Нэсэуд. Также такие территории есть и в России - Архангельская, Белгородская, Волгоградская, Костромская, Курганская, Мурманская, Нижегородская, Свердловская, Томская, Тюменская области, Приморский край, Удмуртская Республика, Москва и Санкт-Петербург.