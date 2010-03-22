Москва: в результате падения глыбы льда погибла женщина

В Москве в результате падения глыбы льда с крыши погибла женщина.

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете при прокуратуре России.

«Сегодня, 22 марта 2010 года, примерно в 12 часов, на 56-летнюю женщину, проходящую возле дома № 10 по Большому Сухаревскому переулку в Москве, с крыши дома упала глыба льда. От полученной травмы головы потерпевшая скончалась в машине скорой помощи», - говорится в сообщении.

По данному факту Мещанским следственным отделом следственного управления Следственного комитета по городу Москве проводится доследственная проверка. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.