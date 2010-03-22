В селе в Житомирской области вода перелилась через дамбу

В селе в Житомирской области из-за паводка произошел перелив воды через дамбу.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины в Житомирской области.

Авария произошла вчера в селе Белки Попельнянского района. Там в результате резкого повышения уровня воды в местном пруду произошел перелив воды через дамбу.

Потоком воды частично повреждено асфальтовое покрытие автодороги местного значения между селами Белки и Мохначка.

С сегодняшнего дня вода из гидросооружения регулировано сбрасывается через задвижки в водохранилище села Сущанка в реку Ирпень.