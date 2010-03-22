В селе в Житомирской области вода перелилась через дамбу
16:01, 22 марта 2010Страна
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Повреждено покрытие автодороги
В селе в Житомирской области из-за паводка произошел перелив воды через дамбу.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины в Житомирской области.
Авария произошла вчера в селе Белки Попельнянского района. Там в результате резкого повышения уровня воды в местном пруду произошел перелив воды через дамбу.
Потоком воды частично повреждено асфальтовое покрытие автодороги местного значения между селами Белки и Мохначка.
С сегодняшнего дня вода из гидросооружения регулировано сбрасывается через задвижки в водохранилище села Сущанка в реку Ирпень.
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