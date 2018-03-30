Как отличить поддельные медикаменты?

Что подделывают

Первой выявленной подделкой на российском фармацевтическом рынке был кровезаменитель реополиглюкин производства Красноярского фармацевтического завода. Произошло это в 1997 году. С тех пор количество фальсифицированных лекарств возросло многократно и сейчас исчисляется сотнями. Согласно недавнему заявлению замминистра здравоохранения России, каждый тридцатый медикамент, продающийся в наших аптеках, - подделка. Но это официальные данные. По неофициальным же, фальсифицировано до 30% всей фармацевтической продукции.

Подделывают и дорогие и дешевые препараты. Чаще всего это известные медикаменты с выраженными лечебными свойствами. Наибольшее количество фальшивок замечено среди антибиотиков, что особенно опасно. Ведь подобные препараты принимают при серьезных заболеваниях, нередко, когда возникает реальная угроза для жизни пациента.

67% подделок - продукция отечественной фармацевтической промышленности, 31% - зарубежного производства, 2% - прибывают к нам из стран СНГ. Крупнейшие поставщики импортных подделок - Китай, Индия, Пакистан, Чехия, Польша, Болгария, Латвия.

Как подделывают

Главных приемов подделки лекарств - четыре.

"Лекарства-пустышки". В них чаще всего вообще отсутствует лекарственная основа. Кстати, это не значит, что они не лечат. Доказано, что на некоторых людей плацебо - именно так "лекарства-пустышки" называют медики - действуют ничуть не хуже настоящих медикаментов. Теоретически их употребление неопасно. Хотя, если при сердечном приступе принять "пустышку" вместо, например, нитроглицерина, все может закончиться плачевно. Самый известный пример "лекарства-пустышки" связан с антибиотиком сумамедом хорватской компании Pliva. Несколько лет назад эта компания начала экспортировать лекарство в Россию. Через некоторое время врачи стали жаловаться, что оно не дает ожидаемого эффекта. Представители Pliva купили в нескольких аптеках свой медикамент и отправили в Загреб, в лабораторию. Проверка показала, что в капсулах отсутствует активное вещество.

"Лекарства-имитаторы". Действующее вещество в них обычно заменено на более дешевое и менее эффективное. Это самая опасная подделка: нет гарантий, что замена не окажется в вашем случае смертельно опасной. Пример? Пожалуйста. Шампунь под названием Nisaril - двойник известного Nizoral бельгийской фармацевтической компании Janssen Pharmaceutica, но произведенный в Белоруссии неким Минским ПК ООО "Белкосмекс". Похожи не только название и предназначение, но и этикетки - ромб с капельками в центре, а также четырехцветный, от белого до коричневого, фон.

"Измененные лекарства". В них содержится то же лекарственное вещество, что и в оригинале, но в больших или меньших количествах. Это тоже опасно. Вам не гарантируются ни терапевтический эффект, ни отсутствие побочных эффектов.

Подобная подделка была обнаружена не так давно в Санкт-Петербурге. Один предприниматель организовал у себя на складе подпольное производство антисептика хлоргексидина. Лечебная основа в нем имелась, но только в гораздо большем количестве, чем это необходимо. А ведь хлоргексидин очень сильный антисептик. Его передозировка грозит серьезными последствиями.

"Лекарства-копии". Самый распространенный в России вид подделки. В них содержатся те же вещества, что и в оригинале, и в тех же количествах. Правда, где и у кого неизвестный производитель купил субстанцию для производства, неизвестно. На первый взгляд невинный, этот вид подделки опаснее, чем "пустышка". Гарантия контроля качества отсутствует. Иными словами, покупая такую подделку, вы полагаетесь на совесть подпольного фармацевта.

Почему подделывают

Причин много. Но, пожалуй, самая главная заключается в том, что фальсификация лекарств - очень выгодный бизнес. По мнению экспертов, по прибыльности он стоит на третьем месте после продажи наркотиков и оружия.

Вторая причина связана с тем, что за подделку лекарств у нас в законодательстве, по сути, не предусмотрено уголовной ответственности. В Федеральном законе нет даже термина "фальсифицированные лекарственные средства". Правда, в скором времени все может измениться. Уже готовится законопроект, по которому за подделку лекарств будут давать до 8 лет тюрьмы, как это делают, например, в Германии.

Фальсификаторам лекарств на руку разный уровень цен на одни и те же лекарства. Но главная проблема даже не в этом. Существует такое понятие, как "лекарства-синонимы". Это одни и те же препараты, но с разными названиями. Например, лекарствами-синонимами являются ацикловир, герперакс и зовиракс или нош-па, дротаверин и спазмол. Так вот цены на них могут различаться в сотни раз!

И, наконец, посредники. Их у нас значительно больше, чем, скажем, в странах Западной Европы. Закупкой и распространением лекарств по России занимаются 2500 дистрибьюторов, в Германии - 10, а во Франции - всего 4.

Как отличить подделку

Хорошие фальшивки ни по упаковкам, ни по внешнему виду ничем не отличаются от подлинных препаратов. Штрих-код, серия и дата выпуска, голограмма на упаковке вызывают полное покупательское доверие. Но, тем не менее, перед вами может быть самая настоящая подделка. Отличить ее можно только с помощью химико-фармацевтического анализа. Для этого в 69 регионах России работают более 80 специализированных лабораторий.

Но все-таки большинство подделок выполнены не на столь высоком уровне, и отличить их можно простому покупателю. Достаточно внимательно рассмотреть предлагаемое вам лекарство и сопроводительные документы. Бывает, что они сделаны неаккуратно. Плохое полиграфическое оформление, нечеткая гравировка логотипа, шероховатая вместо глянцевой пачка, инструкция с ошибками, отсутствие указания срока годности, не соответствующий указанной на пачке стране-изготовителю штрих-код.

Еще одно правило. Несмотря на то, что амплитуда колебания цен на отечественном рынке достигает впечатляющего размаха, и она имеет ограничение. Рынок не может позволить себе в два раза снизить цену. Так что, если вам предлагают очень дешевый препарат, надо не радоваться, а проходить мимо. Ни в коем случае не приобретайте лекарства на улице. Больше всего шансов купить фальшивку в аптечных киосках.

Когда подделки полезны

Не так давно в Претории, столице Южно-Африканской Республики, Верховный суд рассматривал иск 39 крупнейших фармацевтических компаний мира к правительству страны. Поводом для беспрецедентного процесса стал закон, подписанный Нельсоном Манделой в бытность его президентом ЮАР. Документ этот не только предписывает государству активно вмешиваться в ценовую политику на рынке лекарств, но и создает правовую основу для легального выпуска медикаментов без лицензии. По сути, Мандела президентской властью разрешил местным фармацевтам копировать продукцию известных фирм. Право на жизнь, записанное в конституции, стоит выше международных законов о защите патентов, считают сторонники закона. Ситуация в ЮАР поистине катастрофическая. К 2015 году от СПИДа должны умереть 10,5 миллиона южноафриканцев. Лекарства, которые могут их спасти, существуют. Они производятся в США и Западной Европе. Но самый дешевый курс лечения стоит минимум 900 долларов в месяц. ЮАР пошла по пути Бразилии, где власти санкционировали нелегальное копирование препаратов против СПИДа, в результате чего уровень заболеваемости "чумой XX века" за считанные годы сократился наполовину.

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