Ривненщина: милиция и спасатели ловили чупакабру

Больше 30 охотников вместе с милиционерами, спасателями МЧС и работниками ветмедицины провели облаву на загадочного зверя чупакабру в одном из лесных массивов в Здолбуновском районе Ривненской области.

Однако, как передает корреспондент УНИАН, она не принесла ожидаемых результатов.

Чупакабра была замечена неделю тому назад на территории сел Пятигоры и Глинск Здолбуновского района. В частности, неизвестный раньше зверь напал на 40-летнюю жительницу села Пятигоры, когда та возвращалась вечером с работы. И хотя зверь разорвал ей только куртку, женщина потеряла сознание от испуга и пришла в себя только на следующий день в реанимационном отделении райбольницы.

А накануне в селе Глинск неизвестный зверь сбил с ног 14-летнюю девушку, которая до сих пор находится в шоке. В этом же селе, рассказывают его жители, этот загадочный зверь две недели убивал домашних кроликов и выпивал их кровь. Люди насчитали около двух десятков таких нападений. На счету зверя свыше полсотни животных.

До сих пор специалисты ветмедицины и другие участники поиска не могут даже точно определить очертания и внешность этого загадочного зверя, который также был замечен и в других регионах Украины и за рубежом. Например, в США зоологи даже создали соответствующий муляж, однако его голова там напоминает рептилию (крокодила), тогда как в Украине, в соответствии со свидетельством очевидцев, голова зверя похожа на медвежью.

Название загадочного зверя «чупакабра» дословно переводится с испанского как «высасывание коз». То есть в этой стране этот зверь-мутант нападал на коз и высасывал их кровь.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре общественных связей УМВД Украины в области, сразу же после сообщения о нападении чупакабры на женщину правоохранители обратились к гражданам с просьбой быть осторожнее, избегать безлюдных мест и не ходить в одиночку.

Чтобы не допустить подобных случаев, в Здолбунове было создано две передвижных группы из числа работников райотдела милиции, ГУ МЧС Украины в области и общественности, которые уже две недели проводят постоянные оперативно-поисковые мероприятия в населенных пунктах и вокруг них.

19 марта вместе с работниками правоохранительных органов в облаве принимали участие местные журналисты, а также корреспонденты одного из российских телеканалов. И хотя во время масштабной облавы зверь не был обнаружен, такие мероприятия будут продолжаться и дальше.