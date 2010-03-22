Погода на завтра

Завтра, 23 марта, на территории Украины существенных изменений в погоде не ожидается.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, сохранится переменная облачность. Без осадков, лишь в восточных областях и Приазовье ночью небольшой дождь, кое-где с мокрым снегом. Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, на юге и Закарпатье 0-5° тепла; днем 5-10° тепла, в западной и южной части 11-15°.

В Киеве и Киевской области без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 0-5° мороза, днем 5-10° тепла. В Киеве - ночью 0-2° мороза, днем 7-9° тепла.