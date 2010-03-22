Львовщина: люди отравились лакокрасочными материалами

В городе Каменка-Бугская Львовской области в частном жилом доме пять человек, среди которых один ребенок, отравились испарениями лакокрасочных материалов.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Львовской облгосадминистрации, все пострадавшие госпитализировано в районную больницу.

По предварительным данным, семья могла отравиться парами красок, лаков и растворителей, которые в значительном количестве хранились в доме.

Причины происшествия расследуются.