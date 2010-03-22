Львовщина: люди отравились лакокрасочными материалами
13:44, 22 марта 2010Страна
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Среди пострадавших ребенок
В городе Каменка-Бугская Львовской области в частном жилом доме пять человек, среди которых один ребенок, отравились испарениями лакокрасочных материалов.
Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Львовской облгосадминистрации, все пострадавшие госпитализировано в районную больницу.
По предварительным данным, семья могла отравиться парами красок, лаков и растворителей, которые в значительном количестве хранились в доме.
Причины происшествия расследуются.
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