В Киеве приватизировали здание медцентра по проблемам слуха

Депутаты Блока Кличко будут требовать отмены решения Киевсовета о приватизации здания, в котором находится медицинский центр по проблемам слуха и речи «СУВАГ» по адресу Владимирские 43, буква "В".

Как сообщает пресс-служба депутата Киевсовета от Блока Кличко Валерия КАРПУНЦОВА, депутат подготовил проект решения, которым предусматривается исключение данного объекта из «Программы приватизации коммунального имущества территориальной общины города Киева на 2007-2010 годы».

В настоящее время, как отмечает В.КАРПУНЦОВ, указанный медцентр находится под угрозой выселения из здания в исторической части столицы.

По информации депутата, как только проект решения по центру «СУВАГ» будет согласован соответствующими комиссиями и управлениями Киевсовета, он будет инициировать, чтобы данный вопрос как можно скорее был включен в повестку дня сессии Киевсовета.

“Сегодня хочу обратиться ко всем фракциям Киевского городского совета с просьбой поддержать Центр и всех детей-инвалидов. Ведь своим распоряжением о передаче помещения детского центра на баланс коммунального предприятия «Киевжилспецэксплуатация» антикиевская власть поставила под угрозу существование единственной в Киеве и в Украине структуры такого профиля”, - заявляет В.КАРПУНЦОВ.

Он также сообщил, что направил обращение к прокурору города Киева с просьбой вынести протест на решение Киевсовета от 8 февраля 2007 года №62/723, согласно которому здание, где находится центр «СУВАГ», подлежит приватизации.

По словам депутата Блока Кличко, на сегодняшний день власть не способствует, а мешает работать структурам, аналогичным “СУВАГ”. Он также отмечает, что за десятки лет существования медицинского центра киевские чиновники должным образом не содействовали его развитию и поддержке, ссылаясь на нехватку средств в бюджете. Основными спонсорами были - завод им. Артема, фонд «Возрождение» Дж. Сороса и посольства Японии и Хорватии.

В.КАРПУНЦОВ отмечает, что каждый год свыше 3 тыс. пациентов проходят обследование и получают консультативно-диагностическую помощь в центре “СУВАГ”. В Центре проводится реабилитация по индивидуальным программам для каждого ребенка отдельно, поскольку иногда у детей находят не только потерю слуха и речи, но и неврологические и психологические нарушения.

«Поэтому я прошу всех отнестись к проблеме, возникшей с приватизацией здания медицинского центра «СУВАГ», с пониманием и приложить максимальные усилия, чтобы не допустить незаконной и противоправной приватизации», - обратился В.КАРПУНЦОВ к чиновникам и депутатам.

Как информируют в Блоке Кличко, Городской медицинский центр проблем слуха и речи «СУВАГ» (Система универсальной верботональной методики слуха «Audition» академика Губерина), как единственное в Украине учреждение такого типа, было создано приказом Главного столичного управления здравоохранения 11 ноября 1991 года после подписания соглашения со всемирно известным Центром «СУВАГ» (г. Загреб, Хорватия). В центре работают свыше 30 специалистов, среди которых, - сурдолороги, психологи, невропатологи и опытные сурдопедагоги. Центр имеет «международный сертификат», с правом использования и преподавания верботональной методологии для создания в Украине подобных центров. В настоящее время это заведение работает в статусе юридического лица и является бюджетной неприбыльной организацией.