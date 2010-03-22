В Исландии спустя 200 лет проснулся вулкан

Власти Исландии вынуждены эвакуировать в воскресенье более 500 человек, проживающих на юге страны, в связи с извержением вулкана, сообщает NEWS.ru.

По данным местных СМИ, извержение одного из исландских вулканов, расположенного примерно в 120 километрах к востоку от столицы островного государства Рейкьявика, началось в воскресенье около полуночи по местному времени (4:00 по киевскому).

"Мы полагаем, что нет никакой опасности (для жителей) этих территорий, но мы ввели в действие план эвакуации и около 500-600 человек эвакуируются", - заявил представитель департамента гражданской обороны Исландии Сигургейр ГУДМУНДССОН.

Название вулкана в сообщении не упоминается. Сообщается лишь, что в последний раз он извергался почти 200 лет назад - в 1821 и 1823 годах.