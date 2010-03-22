Новые назначения в Министерстве здравохранения Украины

Кабинет Министров 17 марта назначил первым заместителем министра здравоохранения Украины - главным государственным санитарным врачом Геннадия РОЖКОВА.

Об этом сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров Украины.

Заместителем министра здравоохранения Украины назначен Андрей МУСИЕНКО.

Кроме того, председателем Государственной инспекции по контролю качества лекарственных средств Министерства здравоохранения - главным государственным инспектором по контролю качества лекарственных средств назначен Алексей СОЛОВЬЁВ, заместителем председателя Государственной инспекции по контролю качества лекарственных средств Минздрава - Александр КРОПИВНЫЙ.

При этом освобождены от должности первого заместителя министра здравоохранения Украины - главный государственный санитарный врач Александр БИЛОВОЛ; заместители министра здравоохранения Игорь ЯКОВЕНКО, Виктор СИРМАН, Владимир ЮРЧЕНКО, Константин КУРИЩУК.

Также освобожден от должности председателя Государственной инспекции по контролю качества лекарственных средств - главного государственного инспектора по контролю качества лекарственных средств Геннадий ПАДАЛКА, с должностей заместителей председателя Государственной инспекции по контролю качества лекарственных средств Владимир ПОСТОЛЬНИК, Константин КОСЯЧЕНКО.