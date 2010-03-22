Одещина: ликвидирован контрабандный канал поставок трамадола

В Одесской области сотрудники СБУ ликвидировали канал контрабанды трамадола, который поступал в Украину под видом других фармацевтических товаров.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в феврале в ходе выявления источников незаконного поступления значительных партий трамадола в регион и установления лиц, причастных к этим противоправным сделкам, сотрудники СБУ обнаружили в Одесском морском торговом порту контейнер, который прибыл из Индии в адрес одного из фиктивных предприятий. В контейнере под видом фармацевтических капсул с пищевыми добавками находилось 50 коробок с таблетками наркотического средства трамадол (500 тысяч капсул) весом свыше 230 кг.

Основатель фиктивной фирмы – гражданин Украины дал показания, что за 100 грн. просто расписался в документах, а людей, которые обратились к нему с этим предложением, больше никогда не видел.

Сотрудники СБУ установили, что реальными организаторами этой контрабандной схемы были двое предпринимателей – директор и главный бухгалтер предприятия из Кременчуга, которое реализовывало фармацевтические товары через аптечные учреждения в нескольких регионах Украины. Наркотические вещества для последующего сбыта они рассылали почтовыми отправлениями в другие города по заказу реализаторов.

На момент изъятия трамадола из контейнеров в Одессе эти злоумышленники уже проходили по другому уголовному делу, возбужденному милицией также за незаконное распространение наркотических веществ, и содержались под стражей. СБУ установила и доказала их причастность к контрабандным сделкам и возбудила в отношении них еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.305 (контрабанда наркотических средств) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.