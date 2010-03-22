Как избавиться от угрей

Возникновение угрей может быть вызвано генетическими причинами, например наследственной повышенной чувствительностью сальных желез. Функционирование сальных желез зависит от гормонального воздействия. Большое влияние на развитие этого процесса оказывает тестотрон, стимулирующий развитие и функционирование этих желез. Тестотрон - это мужской половой гормон, но на первом этапе полового созревания он вырабатывается и в организме молодых женщин. Именно в это время, когда процесс выделения гормонов только начинает стабилизироваться, часто случается, что железы обильно выделяют сало и на коже появляются угри. Как правило, они возникают на лбу, носу и подбородке, а при жирной коже - на всем лице, а также на спине и груди.

Какая диета?

Если у вас начали появляться угри, исключите из рациона жирные, острые и сладкие блюда, алкоголь и напитки, содержащие кофеин. Постарайтесь употреблять легко перевариваемые продукты, много овощей и фруктов и выпивать ежедневно как минимум 1 литр минеральной воды, которая прекрасно очищает организм. Традиционно считалось, что лучшими средствами от угрей являются настой из анютиных глазок и растворимые дрожжи. Сейчас можно купить и специальные косметические средства от угрей.

Первый поход к косметологу

Делать это следует только по рекомендации врача-дерматокосметолога. Ошибочно считать, что борьбу с угрями всегда следует начинать с очищения кожи. Иногда, когда кожа воспалена, пиллинг просто противопоказан, потому что он может вызвать распространение инфекции по всему лицу. В этой ситуации сначала следует успокоить и дезинфицировать кожу, нормализовать функционирование сальных желез и сузить расширенные поры. Процедура очищения кожи часто очень болезненна, поэтому косметологи стараются проводить ее очень осторожно и даже в несколько стадий.

Никакой самодеятельности!

В борьбе с угрями любая самодеятельность просто противопоказана. Неумелые попытки самостоятельно выдавить угри могут вызвать активные воспаления, образование гнойных инфильтратов с последующим появлением обезображивающих рубцов, трудно поддающихся лечению. Теоретически угри должны исчезнуть после завершения периода полового созревания, но люди с жирной и смешанной кожей могут страдать этим заболеванием в течение всей жизни. При легких формах заболевания угри исчезают довольно быстро, хотя могут появиться вновь при нарушении рекомендаций врача, а также правильного режима.

Виды угревой сыпи

Угревая сыпь обыкновенная

Как правило, характеризуется появлением черных угрей или комедонов, которые могут с течением времени превращаться в папулы, прыщи или коросты - в зависимости от интенсивности функционирования гормонов и сальных желез. Если вовремя начать лечение на этой стадии и правильно ухаживать за кожей, можно сравнительно легко победить болезнь.

Гнойная угревая сыпь

В этом случае на коже появляются отдельные гнойнички. Если сразу же не начать лечение у дерматокосметолога, дело может дойти до образования гнойных инфильтратов (что особенно часто случается при толстой и жирной коже) и в результате болезнь будет трудноизлечима. На коже могут остаться рубцы и пигментные пятна.

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