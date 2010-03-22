Кировоградщина: в 2009 году от СПИДа умерли 15 людей

В прошлом году в Кировоградской области в результате осложнений после синдрома приобретенного иммунодефицита умерли 15 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании областного совета по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ/СПИД сообщила и.о. заместителя председателя Кировоградской облгосадминистрации Галина ПАСТУХ.

По ее словам, в прошлом году в области проживали 132 больных СПИДом и 1181 гражданин с ВИЧ-инфекцией.

Г.ПАСТУХ подчеркнула, что существует ряд проблем в деле противодействия туберкулезу и СПИДу. В некоторых районах не хватает или вообще отсутствуют тест-системы по определению ВИЧ, не хватает туберкулина, лабораторного оборудования и квалифицированных врачей. Медицинские заведения остро нуждаются в новых стационарных и передвижных флюорографах. В 2010 году в области было обследовано 32,6 тыс. граждан и закуплено препаратов профилактической антиретровирусной терапии на сумму 1,3 млн. грн.

По словам Г.ПАСТУХ, финансирование программ борьбы с туберкулезом также недостаточное. Как пример, в Новгородковском районе в прошлом году на решение этой проблемы было выделено всего 400 грн.

В то же время, она поблагодарила областные благотворительные организации за информационную и просветительскую работу среди населения относительно предотвращения распространения туберкулеза и ВИЧ/СПИДА.