Цветотерапия для беременных
Цвет позитивно влияет на чувства, эмоции, тело
Цвет способен воздействовать на настроение и чувства человека, а эмоции, в свою очередь, способны влиять на физическое здоровье.
Беременной женщине подойдут самые безопасные методы цветотерапии для самостоятельного использования. Цветотерапия служит прекрасным средством для расслабления и отдыха дома или на работе. Например, дома вы можете окружить себя предметами необходимого цвета, а на работе просто закрыть глаза и представить необходимый вам цвет.
Надевайте белое белье - белый цвет под одеждой служит фильтром и обеспечивает поглощение организмом нужного оттенка.
Какие же цвета и каким образом могут быть использованы во время беременности?
1. Оранжевый цвет - эффективен при опасности выкидыша. Представьте, что глотаете оранжевый поток, который проходит сквозь ваше тело в половые органы и уходит в землю.
Оранжевый помогает при депрессии. Представляйте, что дышите этим цветом, вдыхая его полностью в себя.
К концу беременности, вы можете стимулировать лактацию с помощью яркого оранжевого - представьте, что сидите под оранжевым водопадом.
Однако нужно соблюдать одну предосторожность в работе с этим цветом - он эффективен утром и днем, а вот вечером из-за его сильной энергии могут возникнуть бессонница.
2. Голубой цвет - хорошо использовать, если вы испытываете страх или беспокойство. Представьте, что вы купаетесь в голубом и все ваше тело залито этим цветом.
3. Синий цвет - рекомендуется при бессоннице. Вдыхайте в своем воображении насыщенный синий и пусть все ваше тело наполняется им. Чтобы усилить воздействие, установите в спальне слабый светильник, излучающий синий цвет и используйте синие постельные принадлежности.