Цветотерапия для беременных

Цвет спо­со­бен воз­дейст­во­вать на на­стро­е­ние и чувст­ва че­ло­ве­ка, а эмо­ции, в свою оче­редь, спо­соб­ны вли­ять на фи­зи­чес­кое здо­ровье.

Бе­ре­мен­ной жен­щи­не по­дой­дут са­мые без­опас­ные ме­то­ды цве­то­те­ра­пии для са­мос­то­я­тель­но­го ис­поль­зо­ва­ния. Цве­то­те­ра­пия слу­жит пре­крас­ным средст­вом для рас­слаб­ле­ния и от­ды­ха до­ма или на ра­бо­те. На­при­мер, до­ма вы мо­же­те окру­жить се­бя пред­ме­та­ми не­об­хо­ди­мо­го цве­та, а на ра­бо­те прос­то за­крыть гла­за и пред­ста­вить не­об­хо­ди­мый вам цвет.

На­де­вай­те бе­лое белье - бе­лый цвет под одеж­дой слу­жит филь­тром и обес­пе­чи­ва­ет по­гло­ще­ние ор­га­низ­мом нуж­но­го от­тен­ка.

Ка­кие же цве­та и ка­ким об­ра­зом мо­гут быть ис­поль­зо­ва­ны во вре­мя бе­ре­мен­нос­ти?

1. Оран­же­вый цвет - эф­фек­ти­вен при опас­нос­ти вы­ки­ды­ша. Пред­ставь­те, что гло­та­е­те оран­же­вый по­ток, ко­то­рый про­хо­дит сквозь ва­ше те­ло в по­ло­вые ор­га­ны и ухо­дит в зем­лю.

Оран­же­вый по­мо­га­ет при де­прес­сии. Пред­став­ляй­те, что ды­ши­те этим цве­том, вды­хая его пол­ностью в се­бя.

К кон­цу бе­ре­мен­нос­ти, вы мо­же­те сти­му­ли­ро­вать лак­та­цию с по­мощью яр­ко­го оран­же­во­го - пред­ставь­те, что си­ди­те под оран­же­вым во­до­па­дом.

Од­на­ко нуж­но со­блю­дать од­ну предо­сто­рож­ность в ра­бо­те с этим цве­том - он эф­фек­ти­вен ут­ром и днем, а вот ве­че­ром из-за его силь­ной энер­гии мо­гут воз­ник­нуть бес­сон­ни­ца.

2. Го­лу­бой цвет - хо­ро­шо ис­поль­зо­вать, если вы ис­пы­ты­ва­е­те страх или бес­по­койст­во. Пред­ставь­те, что вы ку­па­е­тесь в го­лу­бом и все ва­ше те­ло за­ли­то этим цве­том.

3. Си­ний цвет - ре­ко­мен­ду­ет­ся при бес­сон­ни­це. Вды­хай­те в сво­ем во­об­ра­же­нии на­сы­щен­ный си­ний и пусть все ва­ше те­ло на­пол­ня­ет­ся им. Что­бы уси­лить воз­дейст­вие, уста­но­ви­те в спаль­не сла­бый све­тиль­ник, из­лу­ча­ю­щий си­ний цвет и ис­поль­зуй­те синие постельные принадлежности.

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