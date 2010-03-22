В Киеве будет работать бесплатный передвижной флюорограф

Во вторник, 23 марта 2010 года, в 11:30 в УНИАН состоится пресс-конференция, посвященная акции по бесплатному флюорографическому обследованию киевлян и гостей города. В период с 25 марта по 1 мая команда профессиональных врачей-рентгенологов будет работать в местах наибольшего скопления людей. Каждый желающий сможет бесплатно сделать флюорографию, получить снимок и рекомендацию врача. Цель акции - увеличение уровня выявления туберкулеза и повышения информированности населения относительно заболевания.

Участники пресс-конференции:

- Ирэна Кильчицкая, заместитель главы КГГА

- Татьяна Билык, руководитель проекта «Остановим туберкулез» фонда Рината Ахметова «Развитие Украины»

- Василий Петренко, д. мед. г.р., зав. каф. Национального медицинского университета им. Богомольца, главный внештатный фтизиатр Киева

- Отто Стойко, главный врач Киевского городского центра здоровья

Справка:

Мобильный ФЛГ-кабинет работает в Донецкой области с октября 2008 года. Флюоромобиль приобретен Фондом Рината Ахметова «Развитие Украины» в рамках реализации «Программы по преодолению эпидемии туберкулеза в Донецкой области в 2007-2011 гг.

Дата и место проведения пресс-конференции:

23 марта, 11:30-12:30

ИА «УНИАН», ул. Крещатик, 4, 2-ой этаж, конференц-зал

Нужна аккредитация. Телефон: 044 502 52 12; 050 474 34 42; ttregobchuk@fdu.org.ua