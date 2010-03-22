В Киеве будет работать бесплатный передвижной флюорограф
При содействии фонда Ахметова
Во вторник, 23 марта 2010 года, в 11:30 в УНИАН состоится пресс-конференция, посвященная акции по бесплатному флюорографическому обследованию киевлян и гостей города. В период с 25 марта по 1 мая команда профессиональных врачей-рентгенологов будет работать в местах наибольшего скопления людей. Каждый желающий сможет бесплатно сделать флюорографию, получить снимок и рекомендацию врача. Цель акции - увеличение уровня выявления туберкулеза и повышения информированности населения относительно заболевания.
Участники пресс-конференции:
- Ирэна Кильчицкая, заместитель главы КГГА
- Татьяна Билык, руководитель проекта «Остановим туберкулез» фонда Рината Ахметова «Развитие Украины»
- Василий Петренко, д. мед. г.р., зав. каф. Национального медицинского университета им. Богомольца, главный внештатный фтизиатр Киева
- Отто Стойко, главный врач Киевского городского центра здоровья
Справка:
Мобильный ФЛГ-кабинет работает в Донецкой области с октября 2008 года. Флюоромобиль приобретен Фондом Рината Ахметова «Развитие Украины» в рамках реализации «Программы по преодолению эпидемии туберкулеза в Донецкой области в 2007-2011 гг.
Дата и место проведения пресс-конференции:
23 марта, 11:30-12:30
ИА «УНИАН», ул. Крещатик, 4, 2-ой этаж, конференц-зал
Нужна аккредитация. Телефон: 044 502 52 12; 050 474 34 42; ttregobchuk@fdu.org.ua