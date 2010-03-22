Сахар делает зеленый чай более полезным

Зеленый чай полезнее пить с сахаром, пишет medicinform.net. Оказывается, сахар помогает организму лучше усваивать содержащиеся в чае антиоксиданты — катехины, которые защищают от рака, диабета, инсульта и сердечных заболеваний.

Ранее считалось, что добавление сахара в зеленый чай значительно снижает полезные свойства напитка. Однако в ходе новых экспериментов ученые обнаружили совершенно противоположный эффект: "вредный" сахар в комплексе с зеленым чаем становится полезным.

Чай, в который добавлен сахар, в 3 раза увеличивает интенсивность всасывания находящихся в нем катехинов. Диетологи также рекомендуют всячески "насыщать" зеленый чай — помимо сахара добавлять в него лимон или другие фрукты, чтобы усваивание катехинов происходило интенсивнее.

smachno.ua