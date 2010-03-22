В Донецкой области выявили товары опасные для здоровья

В Донецкой области в 2009 году Главным областным управлением по делам защиты прав потребителей было установлено 3 тыс. 587 фактов реализации товаров, не отвечающих требованиям действующих стандартов и опасных для здоровья потребителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в Главном Донецком областном управлении по делам защиты прав потребителей. Согласно сообщению, в связи с этим была забракована и запрещена реализация более третьей части товаров, проверенных на качество на сумму 16,6 тыс. грн.

В управлении подчеркнули, что контроль качества продуктов питания и товаров народного потребления, вырабатываемых в области, а также ввозимых из других областей и из-за рубежа, и реализуемых в предприятиях всех форм собственности, является одним из ключевых вопросов в работе управления.

Анализ деятельности управления в январе-феврале текущего 2010 года свидетельствует, что ситуация на потребительском рынке не стабилизировалась, количество нарушений не уменьшается.

Так, в нынешнем году в регионе было проверено 973 субъекта хозяйственной деятельности, где было установлено 11 тыс. различных нарушений требований законодательства по защите прав потребителя. В результате проверок – забраковано товаров на сумму 5,3 тыс. грн, или 41% от общего числа проверенных товаров.

За нарушения к административной ответственности за первые два месяца года привлечены 358 человек, которые оштрафованы на 48 тыс. грн. К предприятиям-нарушителям применены экономические санкции на сумму 225 тыс. грн.

Остается проблемным в регионе вопрос качества выпускаемой продукции мини-пекарнями частных и малых предприятий, где в основном применяется ускоренный метод технологии с использованием химических добавок, разрыхлителей, импортных консервантов, отметили в управлении. Выработанные при этом изделия отличаются увеличенным объемом, но пониженной пищевой ценностью и калорийностью, а цены – выше на 5-30%.

Кроме того, в торговле автомобильным бензином также имеют место нарушения требований законодательства по защите прав потребителей. В ходе проверок устанавливаются факты реализации бензина, не соответствующего требованиям стандартов (с занижением октанового числа), допускаются и случаи недоливов.