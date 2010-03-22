Гвоздика - самая полезная специя

Испанские ученые во главе с Джуаной Фернандез-Лопез из испанского Университета Мигеля Эрнандеза назвали гвоздику самой полезной специей из-за большого содержания фенольных соединений - натуральных антиоксидантов.

В ходе тестирования свойств пяти разных антиоксидантов у гвоздики была отмечена самая высокая способность выделять водород. Также она уменьшала перекисное окисление липидов, то есть, их деградацию из-за воздействия свободных радикалов.

Кстати, антиоксиданты играют решающую роль в сохранении свежести еды, а данное открытие может иметь широкое применение в пищевой промышленности - отмечает. Вероятно, гвоздика будет способна заменить синтетические антиоксиданты, которые сейчас активно используются для продления срока годности продуктов.

Между тем, все же антиоксиданты - это химические соединения. Значит, потенциально у них могут быть побочные эффекты и выраженная токсичность. Поэтому, говорить о том, что гвоздика - некий идеальный продукт для улучшения своего самочувствия и широкого применения в пищевой промышленности, еще рано.

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