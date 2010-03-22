Мужчинам советуют употреблять больше магния

Для мужчин увеличение потребления магния, который можно найти в зелени, орехах и бобовых, способно значительно уменьшить риск возникновения рака толстой кишки. К такому выводу пришли японские ученые.

Ранее эксперимент на животных показал способность магниевых биодобавок значительно снижать экспериментально вызванные раковые опухоли на толстой кишке, пишет The Globe and Mail.

Настоящее исследование, в котором приняли участие 87117 японцев и японок в возрасте 45 - 74 лет, длилось восемь лет. Целью его было определить, может ли диета, насыщенная магнием, снизить риск развития рака толстой кишки.

Мужчины, которые потребляли по меньшей мере 327 миллиграммов магния в день, на 52% меньше были подвержены развитию рака, по сравнению с теми людьми, в чьей диете было меньше 238 миллиграмм магния. При этом, потребление магния никак не было связано с развитием рака у женщин.

Стоит отметить, что ученые уже говорили об удивительных свойствах магния. Он защищает от высокого кровяного давления, предохраняет от сердечных заболеваний, диабета второго типа, мигреней и остеопороза.

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