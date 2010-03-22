В Украину поступило гуманитарной помощи на 56,5 млн. долл.

В Украину в 2009 году поступило гуманитарной помощи на сумму 56,5 млн. долл. США, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины.

Гуманитарная помощь поступала из Германии, США, Нидерландов, Норвегии и Швеции. Основными в структуре товаров, ввезенных на территорию Украины, были одежда, медико-хирургическая мебель, печатная продукция и периодические издания, детские игрушки и транспортные средства.

Поступление гуманитарной помощи оформлено на адреса 697 благотворительных фондов и организаций.

В частности, в прошлом году в Киевскую область поступило 18% всей гуманитарной помощи, 11% - во Львовскую область, по 10% - в Волынскую и Закарпатскую области.

В Гостаможслужбе также отметили, что в 2009 г. в Украину в качестве гуманитарной помощи ввезено 319 единиц легкового автотранспорта.

Львовская, Ивано-Франковская, Винницкая, Хмельницкая, Киевская региональная и Тернопольская таможни осуществили в прошлом году больше всего оформлений данного транспорта. Лидирующие страны-доноры, из которых поступает легковой автотранспорт в Украину, - это Германия, Польша, США, Литва, Чехия.