100-летняя киевлянка стала матерью-героиней

17:18, 19 марта 2010
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Почетное звание

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ присвоил почетное звание “Мать-героиня” 100-летней пенсионерке.

Соответствующий указ главы государства №393/2010 от 19 марта 2010 года размещен на официальном сайте Президента.

Звание присвоено за материнскую самоотверженность, активную жизненную позицию и в связи со 100-летием со дня рождения Ирине МОТОРЕНКО, которая проживает в Киеве.

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