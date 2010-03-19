Как себя вести во время наводнения?

Городская власть Киева обнародовала на своем сайте Памятку относительно действий населения во время прохождения наводнения и паводка, подготовленную Главным управлением по вопросам чрезвычайных ситуаций Киевской городской госадминистрации, а также номера телефонов оперативных дежурных служб и спасателей.

Так, в случае угрозы возникновения наводнения или паводка населению города рекомендуется, прежде всего, внимательно слушать информацию о чрезвычайной ситуации и инструкциях о порядке действий. Важным является сохранять спокойствие. О ситуации необходимо предупредить соседей, оказать помощь инвалидам, детям и пожилым людям.

Узнать о месте сбора жителей для эвакуации можно будет в местных органах государственной власти и местного самоуправления. При сборе к эвакуации необходимо подготовить документы, одежду, наиболее необходимые вещи, запас продуктов питания и медикаменты на несколько дней. Все следует сложить в чемодан и хранить в водонепроницаемом пакете. Рекомендуется более ценные вещи и продукты питания перенести на верхние этажи или поднять на верхние полки.

Кроме того, необходимо отсоединить все потребители электрического тока от электросети и выключить газ.

Если невозможно немедленно эвакуироваться из зоны внезапного затопления, то следует подняться на верхние этажи или на чердачные помещения и оставаться там до прибытия спасателей.

В случае попадания в воду, рекомендуется снять с себя тяжелую одежду и обувь, отыскать поблизости предметы, с помощью которых можно держаться до получения помощи.

Во время спасательных работ следует проявлять выдержку и самообладание, строго придерживаться требований спасателей. Специалисты предостерегают, что нельзя переполнять спасательные средства (катера, лодки, плоты и т.д.), поскольку это угрожает безопасности спасателей и спасающихся.

После наводнения или паводка хозяевам рекомендуется сначала убедиться, что жилье не получило в результате наводнения никаких повреждений и не угрожает завалом, что отсутствуют провалы в доме и вокруг него, не разбиты стекла и нет опасных обломков и мусора. Специалисты советуют не пользоваться электросетью до полного осушения дома; обязательно кипятить питьевую воду, особенно из источников водоснабжения, которые были подтоплены; просушить дом и провести тщательную очистку и дезинфекцию загрязненной посуды, домашних вещей и прилегающей к дому территории.

Рекомендуется осуществлять осушение затопленных подвальных помещений поэтапно, с расчета 1/3 объема воды в сутки. Электроприборами можно пользоваться только после их тщательной просушки.

Что касается продуктов питания, в т.ч. консервирования, которые были подтоплены водой во время наводнения, то специалисты советуют избавиться от них и не употреблять.

В случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации жители столицы могут звонить по телефону к: дежурному Киевской городской государственной администрации по тел: 278-40-83, 254-14-02; в оперативную дежурную службу Главного управления по вопросам ЧС по тел. 430-50-10, факс: 430-81-31 и в Киевскую службу спасения по тел. 430-37-13.