Украина и Словакия объединят усилия для предотвращения наводнений

Состоялась телефонная беседа Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с президентом Словацкой Республики Иваном ГАШПАРОВИЧЕМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президент Украины, главы государств обсудили необходимость объединения усилий для предотвращения возможных наводнений.

«Ввиду того, что в приграничных районах существует реальная опасность наводнений, совместными усилиями нашим странам удастся сделать больше, чем в одиночку», – отметил Президент Украины.

В.ЯНУКОВИЧ предложил скоординировать работу правительств Украины и Словакии для эффективного противодействия паводкам и ликвидации их последствий, а также провести внеочередное заседание словацко-украинской комиссии по этим вопросам.

В свою очередь И.ГАШПАРОВИЧ отметил, что в Словакии проблема угрозы подтоплений определенных территорий возникает ежегодно, и согласился с мнением Президента Украины о необходимости объединения усилий с целью недопущения человеческих жертв и материальных убытков.

Президент Словакии выразил готовность сотрудничать с украинской стороной в этом вопросе.

Напомним, что накануне Президент Украины провел телефонную беседу с Президентом Венгрии, в ходе которой они договорились о координации усилий для предотвращения наводнений и борьбы с их последствиями.

Президент Украины продолжает работать над созданием общего европейского штаба по предотвращению наводнений и ликвидации их последствий и помощи пострадавшим от возможных наводнений. В ближайшее время В.ЯНУКОВИЧ планирует обсудить этот вопрос с президентом Польши.