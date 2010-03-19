В Луганске во время пожара в доме пострадали 5 человек
13:19, 19 марта 2010Страна
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Отравление и ожоги 1-3 степени
В Луганске во время пожара в частном жилом доме пострадали 5 человек, из них один ребенок, 2002 года рождения.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, пожар в доме по ул. Оборонной, 82, возник вчера в 22.50.
Пострадавшие с отравлением продуктами горения и ожогами 1-3 степени госпитализированы в областную больницу.
В 00.10 19 марта двумя отделениями Государственной пожарной охраны МЧС пожар ликвидирован.
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