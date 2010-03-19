Ученые заставили раковые клетки стареть

Ученые открыли новый способ лечения рака - они заставили раковые клетки стареть и отмирать.

Обычно клетки опухоли быстро растут и размножаются делением, минуя нормальный процесс старения.

Однако в ходе опытов над лабораторными мышами выяснилось, что блокировка гена Skp2 вызывает старение: в результате клетки перестают делиться, за счет чего и останавливается процесс развития опухоли. При этом дезактивация этого гена не затрагивает нормальную работу других клеток.

Ученые блокировали Skp2 у генетически модифицированных грызунов с раком простаты. Когда лабораторным мышам исполнилось шесть месяцев, исследователи заметили - раковые клетки начали стареть.

Аналогичный эффект наблюдался при "замыкании" Skp2 в пораженных тканях простаты человека.

"Выключение" Skp2 при комбинированном лечении с использованием лекарств поможет в лечении и предотвращении рака, уверен Пьер Паоло Пандолфи из Гарвардской школы медицины в Бостоне.

ru.reuters.com