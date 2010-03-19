Ученые заставили раковые клетки стареть
Kлетки опухоли быстро
Ученые открыли новый способ лечения рака - они заставили раковые клетки стареть и отмирать.
Обычно клетки опухоли быстро растут и размножаются делением, минуя нормальный процесс старения.
Однако в ходе опытов над лабораторными мышами выяснилось, что блокировка гена Skp2 вызывает старение: в результате клетки перестают делиться, за счет чего и останавливается процесс развития опухоли. При этом дезактивация этого гена не затрагивает нормальную работу других клеток.
Ученые блокировали Skp2 у генетически модифицированных грызунов с раком простаты. Когда лабораторным мышам исполнилось шесть месяцев, исследователи заметили - раковые клетки начали стареть.
Аналогичный эффект наблюдался при "замыкании" Skp2 в пораженных тканях простаты человека.
"Выключение" Skp2 при комбинированном лечении с использованием лекарств поможет в лечении и предотвращении рака, уверен Пьер Паоло Пандолфи из Гарвардской школы медицины в Бостоне.