В Перу произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло сегодня ночью в 370 километрах на юго-восток от столицы Перу Лимы.

Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на Геологическую службу США.

Данных о пострадавших и материальном ущербе нет.

Эпицентр подземных толчков располагался в 70 километрах к северу от города Пукио на глубине 101 километра.

В августе 2007 года в этом регионе произошло землетрясение магнитудой 7,9, в результате которого погибли около 600 человек. Перу находится в зоне Тихоокеанского "огненного пояса", где регистрируется 85% всех подземных толчков в мире.