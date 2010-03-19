Псориаз - признак смертельного заболевания

Псориаз — одно из самых распространенных кожных заболеваний на земле. До недавнего времени было принято считать, что эта неизлечимая болезнь не относится к числу смертельно опасных, однако на основании новых данных можно сделать вывод, что псориаз служит фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфарктов и инсультов. Данные, полученные датскими врачами, можно интерпретировать совсем иначе - псориаз развивается в организме, в котором появляются проблемы с сосудами и сердцем. Не псориаз повышает риск смерти, а псориаз является только признаком смертельного заболевания!

Датские специалисты в течение десяти лет (с 1997 по 2007 год) изучили в общей сложности порядка 40 тыс. человек, больных различными формами псориаза. Оказалось, что наличие кожной патологии увеличивает вероятность развития у пациента инфаркта миокарда в среднем почти на 24%. При этом степень риска варьирует в зависимости от тяжести кожных проявлений. Так, у лиц с более легкими формами вероятность возникновения инсульта оценивается в 19%. Тогда как у больных среднетяжелыми и тяжелыми формами псориаза эта цифра равна уже 45%. Другими словами, фактически каждому второму пациенту с тяжелым псориазом угрожают сердечно-сосудистые болезни.

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