Черниговщина: пресечена попытка ввоза в Украину метадона

Сотрудники Управления СБУ в Черниговской области пресекли попытку ввоза в Украину особо опасного наркотического средства - метадона.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе Управления СБУ в области.

В пункте пропуска "Новые Ярыловичи" оперативники спецслужбы задержали автомобиль иностранного производства, следовавшего с территории Республики Беларусь. Во время осмотра транспортного средства под обшивкой багажного отделения в специальном тайнике были обнаружены и изъяты четыре пакета с кристаллообразным веществом белого цвета общим весом около полкилограмма. Согласно выводам экспертов, изъятое вещество является наркотическим средством - метадоном.

Во время проведения дальнейших оперативных действий сотрудники спецслужбы обнаружили и задержали заказчика наркотического препарата, 47-летнего жителя Черкасской области. Указанный наркотик он пытался приобрести с целью дальнейшей реализации.

1 грамм метадона на “черном рынке” стоит почти 400 дол. Изъятого стражами порядка наркотического средства могло бы хватить на изготовление около пяти тысяч наркотических доз.

Следственный отдел Управления СБУ в Черниговской области в отношении задержанных возбудил уголовное дело согласно ч.3 ст.305 (контрабанда наркотических и психотропных веществ, прекурсоров группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет. Ведется следствие.