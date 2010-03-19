Ивано-Франковщина: перинатальный центр получил медоборудование

Ивано-Франковский областной перинатальный центр получил новое медицинское оборудование для новорожденных стоимостью 600 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении здравоохранения Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Современная аппаратура закуплена в рамках реализации украинско-швейцарской программы «Здоровье матери и ребенка», которая реализуется 12-й год. В Прикарпатье эта программа также действует в медицинских учреждениях Снятинского, Верховинского, Коломыйского и Надворнянского районов.

Программой предусмотрена учеба медперсонала, различные тренинги и совершенствование предоставления перинатальных услуг.