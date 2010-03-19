Три опасных вещества в детской зубной пасте

При использовании детской косметики более 60 опасных и непроверенных ингредиентов могут попадать в детский организм (это данные некоммерческого исследования Environmental Working Group (EWG)).

Например, детская зубная паста, которую дети так любят иногда проглатывать. А ведь она может содержать довольно опасные ингредиенты.

Сахарин. Для начала очень важное замечание — сахарин запрещен во многих странах для использования, так как в превышенной дозировке может быть канцероген.

Хлоргексидин. Этот компонент разрушает естественную флору полости рта, выполняющую защитные функции. Это может привести к разрушению зубов.

Лаурилсульфат натрия. Это так называемый дешевый пенообразователь, которвй используется в шампунях, зубных пастах и т. д. Он раздражает слизистую оболочку и сушит кожу. И его же применяют для очистки моторов от масла в автомобильной промышленности.

При выборе зубной пасты для ребенка, обязательно внимательно изучите ингредиенты. И не забудьте спросить совета у своего стоматолога.

qshop.kiev.ua