В детских больницах появятся отдельные места для родителей

В Москве родителям, желающим находиться в больнице вместе с ребенком, будет предоставляться отдельное место. Такое нововведение закреплено законом "Об охране здоровья в городе Москве", принятым Мосгордумой 17 марта.

"Родителям, которые захотят пребывать в больнице вместе со своими детьми, руководители учреждений будут обязаны определять место", - цитируют РИА Новости председателя думской комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмилы Стебенковой.

Детьми в России считаются лица младше 18 лет, однако, по словам Стебенковой, "имеются в виду, в первую очередь, дети семи-восьми лет".

До сих пор решение о размещении одного из родителей вместе с ребенком принималось руководителями медицинских учреждений по собственному усмотрению.

medportal.ru