О чем предупреждает импотенция
Мощный индикатор инфаркта
Неудачи в постели могут свидетельствовать о склонности к кардиологическим заболеваниям
Импотенция плоха не только сама по себе - она является сильным индикатором проблем с сердцем и сосудами, установили германские медики из Саарского университета.
Обследование 1519 пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями из 13 стран, проводившееся на протяжении пяти лет, показало, что для тех из них, кто страдал еще и от импотенции, риска инфаркта был выше вдвое, инсульта - на 10%, госпитализации с сердечным приступом - на 20%.
Импотенция часто бывает связана с сужением мелких сосудов пениса и указывает на то, что и с более крупными сосудами у человека скоро могут возникнуть проблемы.
Глава группы исследователей доктор Михаэль Бем говорит, что мужчин, обращающихся к врачам по поводу импотенции, следует обязательно направлять и к кардиологу.
И наоборот, кардиологи, выявляя группу риска, должны спрашивать пациентов не только о том, курят ли они, и чем болели их предки, но и об их сексуальной жизни, заявил в интервью Би-би-си британский уролог Джефф Хэккетт.
В 2009 году британское министерство здравоохранения постановило, что все граждане старше 40 лет должны каждые пять лет проходить диспансеризацию. Официальный представитель минздрава сообщил, что выводы немецких ученых будут приняты во внимание.