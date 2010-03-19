О чем предупреждает импотенция

Неудачи в постели могут свидетельствовать о склонности к кардиологическим заболеваниям

Импотенция плоха не только сама по себе - она является сильным индикатором проблем с сердцем и сосудами, установили германские медики из Саарского университета.

Обследование 1519 пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями из 13 стран, проводившееся на протяжении пяти лет, показало, что для тех из них, кто страдал еще и от импотенции, риска инфаркта был выше вдвое, инсульта - на 10%, госпитализации с сердечным приступом - на 20%.

Импотенция часто бывает связана с сужением мелких сосудов пениса и указывает на то, что и с более крупными сосудами у человека скоро могут возникнуть проблемы.

Глава группы исследователей доктор Михаэль Бем говорит, что мужчин, обращающихся к врачам по поводу импотенции, следует обязательно направлять и к кардиологу.

И наоборот, кардиологи, выявляя группу риска, должны спрашивать пациентов не только о том, курят ли они, и чем болели их предки, но и об их сексуальной жизни, заявил в интервью Би-би-си британский уролог Джефф Хэккетт.

В 2009 году британское министерство здравоохранения постановило, что все граждане старше 40 лет должны каждые пять лет проходить диспансеризацию. Официальный представитель минздрава сообщил, что выводы немецких ученых будут приняты во внимание.

www.bbc.co.uk