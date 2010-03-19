В том ли ритме ты живешь? Тест

Никто не станет спорить с тем, что ритм современной жизни нельзя назвать нормальным в полном смысле этого слова. И это касается практически каждого из нас. Только задумайтесь над вопросами о том, всегда ли мы можем найти время на полноценный отдых, сон, питание, да и вообще на то, чтобы хоть немного больше внимания уделить состоянию своего здоровья?

Наверняка большинство ответов будут отрицательными. Давайте же ответим на вопросы небольшого теста, который позволит нам определить, не настал ли подходящий момент для того, чтобы изменить свой стиль жизни, а подсчитав сумму набранных «ДА» и «НЕТ», узнаем конечный результат.

1. Свойственно ли вам перебивать собеседника, с которым вы вступаете в диалог?

2. Ваш ночной сон составляет менее восьми часов?

3. Вам катастрофически не хватает времени на посещение косметических салонов, фитнес-клубов, да и своему хобби вы его не можете посвятить?

4. Длительное ожидание кого бы то ни было заставляет вас сильно нервничать?

5. Вы ходите очень быстро, а передвигаясь на автомобиле, зачастую превышаете скорость?

6. Находясь на отдыхе, вы терзаетесь мыслью о том, что тратите свое время бесцельно?

7. Вам не хватает времени на то, чтобы потратить необходимые две-три минуты на чистку зубов?

8. Свойственно ли вам опаздывать куда бы то ни было?

9. Нравятся ли вам длительные беседы по телефону?

10. Вам достаточно сложно расслабиться и отвлечься от насущных проблем?

11. Вы не были в отпуске более полугода?

12. Вас сильно раздражают те люди, которые бездельничают?

13. Вы уже более года не посещали врачей, в том числе и стоматолога?

14. Вам свойственно хвататься за несколько дел сразу и не составляет труда сразу же включаться в работу?

15. Вы уже давно не позволяли себе посещений гостей, походов в театр, в кино?

А теперь пришло время для подведения итогов.

Если вы дали положительный ответ на число вопросов от одного до трех, то на данном этапе вас может успокоить лишь одно, что пока нет причин опасаться стрессов, так как свободного времени у вас хватает с избытком. Но вот распорядиться им следует с умом, например, пройти диспансеризацию, отправиться в тренажерный зал, в бассейн, посетить косметический салон и т.п.

Если же число ответов да вы дали на четыре-семь вопросов, то вас можно назвать счастливчиком, так как ваш образ жизни смело можно назвать здоровым, так как вам свойственно с умом чередовать работу и отдых, а при этом вы еще успеваете тратить время и на себя, то есть уделять время для ухода за своей внешностью, следите за состоянием своего здоровья, хватает вам его и для приятного общения.

Ну, а если вы набрали более восьми положительных ответов, то в этом случае можно утверждать, что вы находитесь под воздействием хронического стресса.

Ведь вы постоянно напряжены, а из-за того, что вы не находите возможности посетить врача, то простуды переносите на ногах, ведь вам совершенно некогда не только лечиться, но и проходить регулярное медицинское обследование.

Да и просто прислушаться к своему организму вы не находите возможности, а это приводит к тому, что вы попросту пропустите его сигнал о неблагополучии, которое в нем присутствует, а ведь недуги не проходят сами по себе, с ними необходимо бороться.

Вам, в обязательном порядке, следует изменить свой ритм жизни, сделав его более упорядоченным и размеренным.

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