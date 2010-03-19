Чем опасен кадмий в детской бижутерии

Федеральный регулятивный орган США снова отзывает детскую бижутерию из-за высокого содержания кадмия.

На этот раз это очаровательные браслетики с Рудольфом, красноносым оленем, которые продаются в магазинах вроде «Все по одному доллару». Комиссия по безопасности товаров широкого потребления сообщает, что браслеты нужно снять с детей и выбросить.

Отзыв, объявленный в четверг, уже второй, связанный с токсичным металлом. Комиссия по безопасности продолжает проводить расследование.

Кадмий - это природный тяжелый металл, способный накапливаться в живых организмах. В организм человека кадмий попадает в основном с пищей и водой, хотя есть и иные источники поступления этого микроэлемента - например, табачный дым. Кадмий накапливается в трубчатых костях, поджелудочной железе, селезенке, но, прежде всего, в печени и особенно в почках, причем период его полувыведения из организма составляет от 10 до 30 лет.

По материаламwww.americaru.com