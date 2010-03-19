Кальций помогает продлить жизнь

Употребление в пищу большего количества продуктов с высоким содержанием кальция может увеличить продолжительность жизни.

Шведские исследователи выяснили, что у мужчин, употреблявших самое большое количество продуктов, содержащих кальций, на 25 процентов ниже вероятность смерти в ближайшее десятилетие, чем у их ровесников, употребляющих наименьшее количество кальция. Никто из участников исследования не принимал пищевые добавки, содержащие кальций.

Полученные данные соответствуют результатам предыдущего исследования, выявившего связь между употреблением кальция в больших количествах и низким риском смерти у мужчин и женщин.

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