Вcе болезни - от поведения

Дети с поведенческими проблемами чаще прочих страдают хроническими болями, когда становятся взрослыми.

Сотрудники Абердинского университета (Великобритания) обследовали почти 20 тысяч человек 1958 года рождения. Результаты исследования показали, что имевшие в 11–16 лет серьезные проблемы с поведением к 45 годам в два раза чаще страдают хроническими обширными болями.

Ученые подчеркивают: связь между поведением в детстве и хроническими болями нельзя объяснить социальным положением испытуемых, ранним обнаружением симптомов или психологическими проблемами в совершеннолетнем возрасте.

По их мнению, нарушения во взаимодействии нервной системы с гормонами, которые случаются в детстве, могут иметь долговременные последствия и негативно отражаются на здоровье взрослого человека.

Кстати, ранее специалисты установили, что хронические обширные боли у взрослых людей часто спровоцированы неблагоприятными событиями в детстве — к примеру, такими как госпитализация после аварии или воспитание ребенка отдельно от матери.

osvita.org.ua