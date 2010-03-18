В Польше разрешено продавать нелицензированные медикаменты

Еврокомиссия в суде обжалует законодательство Польши, которым разрешен доступ на рынок нелицензированных медикаментов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщила сегодня пресс-служба Еврокомиссии.

В сообщении отмечается, что в соответствии с законодательством Европейского Союза, фармацевтические препараты перед размещением на рынке должны получить соответствующие разрешения. Странам - членам ЕС разрешено не выполнять это правило только в исключительных случаях, если речь идет о срочных потребностях для обеспечения здоровья граждан.

В то же время, отмечает пресс-служба Еврокомиссии, действующее польское законодательство разрешает импорт и размещение на рынке фармацевтических препаратов без специальных разрешений, если их цена является конкурентной к цене аналогичной разрешенной продукции.

В сообщении также речь идет о том, что Европейский суд может ограничиться исключительно решением о нарушении страной-членом ЕС европейского законодательства, а в случае, если проблема не будет устранена, - требовать от страны-члена уплаты штрафов.